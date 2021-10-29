В отношении Кивы открыли уголовное производство за госизмену после заявления "УДАРа Виталия Кличко"

 
Ексклюзивы
1/5
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 1368
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 864
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 972
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1998
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2430
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 567
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1323
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6939
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2673
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
5
11
5
3
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
&quot;Для Офиса президента будет управляемой фигурой&quot; - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
Видео
Все видео
Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Культурный центр, который Зеленский помпезно открывал, не работает
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 1728
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 918
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 846
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2700
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 243
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 14:38

В отношении Кивы открыли уголовное производство за госизмену после заявления "УДАРа Виталия Кличко"

1 Комментировать

В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена". Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАРа Виталия Кличко".

Соответствующее письмо поступило из Офиса Генерального прокурора к главе исполкома "УДАРа" Артуру Палатному, информирует сайт партии.

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", - говорится в письме.

Как сообщалось, официальное заявление от имени "УДАРа Виталия Кличко" об открытии соответствующего уголовного производства относительно поступка Кивы было направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома партии Артура Палатного. "УДАР" просил правоохранительные органы начать досудебное расследование по совершению Ильей Кивой уголовного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины – "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра, а также начать досудебное расследование указанного факта.

 
 

Ранее Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций на Киву.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В отношении Кивы открыли уголовное производство за госизмену после заявления "УДАРа Виталия Кличко"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Советский корабль подорвался на мине

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 6813
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 5877
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5427
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 4140
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 8 Просмотров: 3366
Политика
Бассейн, который перед выборами инспектировал Зеленский, оказался недостроенным
Бассейн, который перед выборами инспектировал Зеленский, оказался недостроенным Просмотров: 216
Избирательная кампания завершается. Есть админресурс, подкуп и двойники - "Опора"
Избирательная кампания завершается. Есть админресурс, подкуп и двойники - "Опора" Просмотров: 144
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление 2 Просмотров: 405
Зеленский – украинцам: Включите мозг и вакцинируйтесь
Зеленский – украинцам: Включите мозг и вакцинируйтесь Просмотров: 414
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 Просмотров: 2853
Больше всего комментируют
8
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
3
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 8769
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть