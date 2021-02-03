В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом

Депутаты из пророссийской партии собрались за трибуной.

Прокремлевская ОПЗЖ собирается инициировать импичмент президента Владимира Зеленского. Об этом фракция заявила на заседании Верховной Рады в среду.

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, что надругался над избирателями в Украине", - сказал с трибуны нардеп Вадим Рабинович.

Рабинович заявил о "фашизме", который "получил свой цвет - зеленый".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков рассказал, почему воздержался от санкций против каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма