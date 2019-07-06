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В "Оппозиционные платформе" нервно отреагировали на решение ЦИК относительно Кузьмина

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В &quot;Оппозиционные платформе&quot; нервно отреагировали на решение ЦИК относительно Кузьмина
ЦИК отменила регистрацию экс заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" назвали местью решение Центральной избирательной комиссии отменить регистрацию Рената Кузьмина кандидатом в Верховную Раду.

"Решение Центральной избирательной комиссии является местью и реакцией на принципиальную правовую позицию представителей нашей партии, которые прямо указывают на то, что последние заявления председателя ЦИК является основанием для ее отставки", - говорится в заявлении партии.

Решение ЦИК назвали политически мотивированным. Чтобы его отменить, "Оппозиционная платформа - За жизнь" подаст в суд.

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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в многомандатном избирательном округе.

В основе постановления письмо Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не проживал в Украине.

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