В ОП Сытника обозвали "государственным преступником"

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова в ОП в августе. Фото: УНН

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Татаров назвал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника "государственным преступником". Об этом Татаров заявил в Telegram в пятницу.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник - это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", - заявил работник Офиса президента.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что САП подготовила подозрение Татарову.

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СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело. Речь идет о деле Максима Мыкытася. Бывшего народного депутата подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.