Скандальному заместителю Ермака подготовили подозрение

Автор: УНИАН Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП Эрмака в августе

Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

По его информации, детективам НАБУ позволили задержать Татарова и провести обыски в его доме и в Офисе президента.

По данным источников Цензор.Нет, и.о.главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал... Опубліковано Юрієм Бутусовим Пʼятниця, 18 грудня 2020 р.

Такую же информацию имеет "Украинская правда" от собеседников в правоохранительных органах, прокуратуре и НАБУ. По информации издания, подозрение Татарову должны вручить сегодня, 18 декабря.

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Олега Татарова подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. Директор НАБУ Артем Сытник сообщал, что в распоряжении бюро есть переписка Олега Татарова с другими фигурантами дела по квартирам Нацгвардии, которые строила компания Микитася "Укрбуд". Переписка касается подкупа эксперта, который должен был занизить стоимость квартир с 81 до 7 млн ​​грн. Объявить Татарову подозрение не смогли, потому что генпрокурор Ирина Венеликтова тайно изменила процессуальных руководителей в этом деле. Сам Татаров заявил, что подаст в суд на Сытника для защиты чести, достоинства и деловой репутации.