В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует

Зеленский использует юмор, как инструмент в дипломатии. Фото: сайт президента

Юмор президента Украины Владимира Зеленского является его "сильным инструментом в международной дипломатии".

"Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает пресс служба ОП.

По его мнению, Зеленский - "абсолютно равный игрок на мировой арене" и за последний год справился с задачей выработать внешнеполитический курс. Также заместитель ОП утверждает, что в начале каденции во время саммитов Зеленский проводил до 20 встреч и даже приходилось отказывать некоторым делегациям в аудиенции.

"Это желание пообщаться не исчезло и сейчас. Любопытство не уменьшилась - оно ​​только выросло", - убеждает Жовква.

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Он также сказал, что стратегическими партнерами Украины являются США, Германия, Франция, Польша и Турция и назвал "теплыми" отношения с Великобританией и Канадой. Кроме этого анонсировал после окончания пандемии "азиатское турне" Зеленского для углубления сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому велосипед. Представила его во время визита украинского лидера в Таллин. Байк именной - на нем табличка "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому". Кроме того, Зеленскому вручили банку меда. Такие любезности стали поводом для шуток. В сети появились забавные фотожабы.