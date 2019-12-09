В ОП подтвердили встречу Зеленского и Путина с глазу на глаз

Сначала Зеленский встретится с западными лидерами. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в понедельник в Париже, пишет "Інтерфакс-Україна"

Тимошенко рассказал, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ. Первые три вопроса, которые поднимет президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса.