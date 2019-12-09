В ОП подтвердили встречу Зеленского и Путина с глазу на глаз

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в понедельник в Париже, пишет "Інтерфакс-Україна"
Тимошенко рассказал, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.
Первые три вопроса, которые поднимет президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса.
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