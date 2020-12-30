В ОП объяснили, почему Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 621
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1575
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 954
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1206
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7587
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 855
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
17
5
16
5
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Видео
Все видео
Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека
Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1575
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 954
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20169
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 477
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 07:27

В ОП объяснили, почему Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

  Комментировать
В ОП объяснили, почему Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму его суть. Фото: president.gov.ua

Увольнение Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО объяснили тем, что генерал-майора не интересовала "командная работа", но "нравились политические перепалки".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Украинская правда".

"Если говорить прямо, то государство - это правила и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму его суть. СНБО - это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган. Давать конкретную экспертизу, оценивать риски, предлагать решения и выходить с отработанным итогом на публику. Это же безопасность. Но это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос в течение длительного времени не хотел или не мог этого сделать: не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде. Ему явно больше нравилось делать громкие политические заявления и вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО

29 декабря президент Владимир Зеленский уволил генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны. Он поблагодарил Зеленского за освобождение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ОП объяснили, почему Зеленский уволил Кривоноса из СНБО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

После смерти вождя страну возглавил его сын

Саддам Хусейн не сопротивлялся и не дрожал во время казни

Самое читаемое
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 10683
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 9999
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 9982
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 2 Просмотров: 8370
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
8
 Просмотров: 6507
Политика
Проработал три месяца. Зеленский уволил председателя Черкасской ОГА
Проработал три месяца. Зеленский уволил председателя Черкасской ОГА Просмотров: 189
Членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ присвоили звание "Герой Украины"
Членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ присвоили звание "Герой Украины" Просмотров: 54
Отстранение Тупицкого: Конституционный суд соберется на специальное заседание
Отстранение Тупицкого: Конституционный суд соберется на специальное заседание Просмотров: 207
За ложь в декларациях будут наказывать жестче. СНБО одобрил законопроект
За ложь в декларациях будут наказывать жестче. СНБО одобрил законопроект 1 Просмотров: 225
Кривонос назвал подарком освобождения из СНБО
Кривонос назвал подарком освобождения из СНБО 2 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
19
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
2
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Голосов: 18683
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть