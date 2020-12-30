В ОП объяснили, почему Зеленский уволил Кривоноса из СНБО

Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму его суть. Фото: president.gov.ua

Увольнение Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО объяснили тем, что генерал-майора не интересовала "командная работа", но "нравились политические перепалки".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Украинская правда".

"Если говорить прямо, то государство - это правила и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму его суть. СНБО - это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган. Давать конкретную экспертизу, оценивать риски, предлагать решения и выходить с отработанным итогом на публику. Это же безопасность. Но это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос в течение длительного времени не хотел или не мог этого сделать: не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде. Ему явно больше нравилось делать громкие политические заявления и вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - сказал он.

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29 декабря президент Владимир Зеленский уволил генерал-майора Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны. Он поблагодарил Зеленского за освобождение.