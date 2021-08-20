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пятница, 20 августа 2021 21:20

В ОП объяснили, почему изменилась дата встречи Зеленского с Байденом

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В ОП объяснили, почему изменилась дата встречи Зеленского с Байденом
Зеленский встретится с Байденом 31 августа. Фото: Reuters

Представитель президента Сергей Никифоров пояснил, почему Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену удобнее встретиться 31 августа.

"Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встречу с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша, принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа", - сказал он на брифинге в Офисе президента.

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Никифоров добавил, что США изменили своего представителя на саммите "Крымской платформы". Об этом должна официально сообщить американская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефа Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2". США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры.

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