В ОП объяснили, что думают о введении военного положения

В Офисе президента сейчас не ведутся разговоры о введении военного положения с 1 декабря.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает "Укринформ".
"В Офисе президента разговоры о военном положении не ведутся", — утверждает Никифоров.
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Также пресс-секретарь посоветовал обращаться к бывшему народному депутату Олегу Ляшко за информацией о якобы военном положении.
Ранее экс-депутат Олег Ляшко заявлял, что президент Владимир Зеленский намерен ввести военное положение в Украине с 1 декабря.
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