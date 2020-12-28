В ОП назвали ориентировочную дату встречи в "нормандском формате"

Ранее встречу планировали провести в декабре. Фото: pixabay.com

Встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться в январе.

Украина надеется, что встреча политических советников пройдет до конца 1-го месяца 2021, сообщил журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в "нормандском формате". Как место встречи обсуждается Берлин", - заявил он.

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Также он отметил, что точки разведения на линии соприкосновения определены заранее.

"Мы по-прежнему рассматриваем встречу советников как инструмент встречи лидеров в "нормандском формате", - добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча состоится в декабре, однако по инициативе России ее отложили.

Если РФ нападет на Украину со стороны Крыма, мобилизуют и мужчин, и женщин. Президент Владимир Зеленский надеется, что этого все же удастся избежать.