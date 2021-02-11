В ООН выступили с призывом по Донбассу

Организация призывает разблокировать движение на линии разграничения. Фото: Facebook

Организация Объединенных Наций выступила с призывом открыть дополнительные пункты пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявила заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари ди Карло.

"Мы призываем все стороны помочь снять избыточные ограничения на свободу перемещения по линии соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ", - сказала она.

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По словам ди Карло, с начала пандемии коронавируса и с фактическим закрытием линии разграничения стало сложнее доставлять гуманитарную помощь на Донбасс. Особенно страдают пенсионеры, которые не могут получить свои деньги.

Она добавила, что 120 партнеров пытаются оказать помощь более 1,9 млн граждан Украины, которые нуждаются в ней в соответствии с гуманитарным планом реагирования ООН.

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Враг совершил прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия неподалеку Зайцево.