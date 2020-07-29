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среда, 29 июля 2020 15:10

В окружении Зеленского Москва опирается на Ермака - Венедиктов

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В окружении Зеленского Москва опирается на Ермака - Венедиктов
Оппозиционный журналист Алексей Венедиктов заявил, что Кремль опирается в своих решениях на Ермака

В окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы есть люди, на которых опирается в своих решениях руководство Российской Федерации.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил главный редактор "Эхо Москвы" оппозиционный журналист Алексей Венедиктов.

На вопрос о том, кто именно эти люди, Венедиктов сказал: "Переговорщик ваш в первую очередь". Журналист уточнил, что речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке.

"Я знаю, как с нами разговаривают и где можно достичь компромисса по отдельным вопросам, а где специально провоцируют, раздражают, чтобы Путин разъярился и что-то не так сделал. И я вам могу сказать, что после назначения Дмитрия Козака и Ермака были большие шансы в прорыве. Я не знаю, на каких условиях. Я не знаю, какие мандаты у них обоих. Но возникло то, что в международной политике называется доверием. Политическим, не личным. И у нас в Москве, в Кремле говорили: "Вот сейчас мы договоримся". Напоминаю: цель – санкции", – сказал Венедиктов.

Он заявил, что по его мнению, оппозиционные депутаты в Украине вскрыли суть переговоров по Донбассу и решили, что Ермак уступает.

"С точки зрения Украины – да (Ермак уступал – Ред). Но России этого не хватает. Я не могу вам говорить о конкретных пакетах потому, что в дипломатии очень важны слова. Я не читал документов, а слышал это в пересказе разного рода информированных людей. Ощущение (может быть, ошибочное), в Москве было таким: "О славный час, о славный миг, еще напор – и враг бежит". То есть думали, что мы договоримся – и санкции снимут", – добавил журналист.

Обозреватель
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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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