В оккупированных Крыму, Донбассе а также в Беларуси около тысячи политзаключенных - помощник госсекретаря США

Кент рассказал о политзаключенных в Украине и в Беларуси. Фото: Reuters

Сейчас в оккупированных Крыму и Донбассе, а также в Беларуси около 900 политзаключенных.

"Когда я был на стажировке в Госдепе 33 года назад, тогда еще существовал СССР, моим долгом была подготовка списка политзаключенных. Даже через 3 года после того, как Горбачев стал лидером СССР, еще было почти 800 политзаключенных. И среди них большинство были украинцы. А сейчас в Крыму более 100, на Донбассе почти 200, в Беларуси почти 600 есть на Донбассе, в Крыму и в Беларуси в этом году больше политзаключенных, чем было, когда я начал свою работу в Госдепе более 30 лет назад", - в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Сейчас ситуация "очень печальная".

"Все-таки мы как боролись с этой проблемой 30 лет назад, это наша основная дело и сейчас - и правительства, и активистов, во время Холодной войны тоже поддерживали права политзаключенных. Это очень больной вопрос ", - добавил дипломат.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что в российских концлагерях и застенках и на оккупированных территориях содержат более 400 украинцев.