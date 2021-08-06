В оккупированном Симферополе появились надписи в поддержку Крымской платформы

23 августа до Киева на саммит Крымской платформы приедут делегаты 32 стран мира. Фото: Рефат Чубаров

Крымскую платформу поддерживают надписями в оккупированном Симферополе.

"Надписи размещены на въезде со стороны поселка Молодежное. В котором проживают крымские татары", - сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

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Количество участников Крымской платформы растет. 23 августа в Киев на саммит Крымской платформы приедут делегаты 32 стран мира, отреагировал на надписи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о создании правительством организации и запуске Крымской платформы, а также мерах по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма.