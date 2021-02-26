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пятница, 26 февраля 2021 11:51

День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ

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День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Накануне Дня Независимости состоится первое заседание "Крымской платформы". Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом глава государства сообщил в пятницу.

"Ровно семь лет назад, 26 февраля 2014 года, в украинском Симферополе состоялся многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности Украины, в котором приняли участие десятки тысяч крымчан.

В память об их гражданской позицию и мужестве 26 февраля объявлено в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя ", - сказал Зеленский в видеообращении и добавил: "Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать.

Что нужно, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне улыбнуться? Все просто. Надо вернуть ее сердце. Вернуть полуостров Крым".

"Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма.

Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ - просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины. Мы сохраним память о всех, кто не побоялся 26 февраля 2014 сказать: "Крым - это Украина". И сделаем все, чтобы этот тезис больше никогда и ни у кого не вызывал сомнения", - заявил президент.

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"Нашу память аннексировать никому не удастся. Память о том, что Крым остается оккупированным. Что гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки. Что происходит активная милитаризация региона. Что в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар. Преследуется свобода слова, мышления, религии.

Садятся за решетку общественные активисты и журналисты. И сейчас Российская Федерация удерживает более ста политических заключенных из Крыма. Сейчас мы наконец делаем реальные шаги на пути к решению всех этих вопросов", - сказал Зеленский.

7 лет продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В января 2018 года Верховная Рада приняла закон о деоккупации Донбасса. В законе Россия названа оккупантом и агрессором.

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