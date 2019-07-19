В Офисе Зеленского не спешат подавать декларации: "Мы не обязаны"

"Это патронажная служба", - сказал Шефир, апеллируя к отсутствию обязательства. ФОТО: dpa

Первый помощник президента Сергей Шефир не ответил прямо на вопрос, будут ли заполнять члены Офиса президента декларации.

"Это патронажная служба", - сказал Шефир, апеллируя к отсутствию обязательства.

"Если мы не обязаны, почему мы должны это делать. Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я ужасался. И не дай Бог где-то сделаешь ошибку, хотя и не собирался ничего скрывать. Это очень неприятная процедура", - добавил он.

Ранее заместитель главы АП Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Громадское" заявил, что работники Администрации президента подадут декларации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Озвучили зарплату преЗЕдента за июнь

Сам Зеленский уже подал декларацию за 2018 год. В ней он указал квартиру в Великобритании, имение в Италии и 5 гостиничных номеров в Грузии. Также Зеленский задекларировал дом и земельный участок в Иванковичах Киевской области, несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Ялте и ряд недвижимости за рубежом.