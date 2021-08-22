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воскресенье, 22 августа 2021 21:55

В Офисе президента заявили, что Кличко в конце концов пропустили к Меркель

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В Офисе президента заявили, что Кличко в конце концов пропустили к Меркель
В ОП считают, что такие мелкие и даже мелочные скандалы есть "тактикой пиарщиков Кличко". Фото: championat.com

В Офисе президента Украины заявили, что мэра Киева Виталия Кличко в конце концов пропустили на встречу канцлера Германии Ангелы Меркель в аэропорту Борисполь, сообщает Радио Свобода со ссылкой на советника руководителя ОП Михаила Подоляка.

На Банковой предположили, что Кличко не знает, как согласуются протокольные детали. Подоляк назвал заявление Кличко "очень странной историей", которая к реалиям имеет косвенное отношение.

По словам советника главы ОП, такие мелкие и даже мелочные скандалы являются "тактикой пиарщиков Кличко", чтобы привлекать к нему внимание и пытаться дискредитировать и государство, и исполнительную вертикаль.

"В подобных случаях протокол всегда работает четко, определяя порядок встречи, кто встречает, представительства от страны и так далее. Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Между тем, даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить — протокол это быстро делает. Как факт — Кличко участвовал во встрече. Возможно, господин Кличко просто не знает, как согласуются протокольные детали и какие это вообще детали", — заявил советник руководителя ОП.

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Мэру Киева Виталию Кличко не дали встретить канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".

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