"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель

Мэру Киева Виталию Кличко не дали встретить канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".
Об этом глава столицы сообщил в Facebook.
"Прибыл в аэропорт где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - рассказал Кличко.
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Он добавил, что в его мэрской практике такая ситуация впервые.
"В "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?", - отметил Кличко.
Ангела Меркель с официальным визитом приехала в Украину накануне Дня Независимости 22 августа.
На встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пресс-релизы появились на официальном сайте немецкого правительства.
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