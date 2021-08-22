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воскресенье, 22 августа 2021 12:20

"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель

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&quot;Прорываться не буду&quot;: Кличко не пустили к Меркель
Виталия Кличко якобы не было в списках лиц, которые должны были встречать Ангелу Меркель в "Борисполе". Фото: скриншот с видео

Мэру Киева Виталию Кличко не дали встретить канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь".

Об этом глава столицы сообщил в Facebook.

"Прибыл в аэропорт где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - рассказал Кличко.

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Он добавил, что в его мэрской практике такая ситуация впервые.

"В "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?", - отметил Кличко.

Ангела Меркель с официальным визитом приехала в Украину накануне Дня Независимости 22 августа.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пресс-релизы появились на официальном сайте немецкого правительства.

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22
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