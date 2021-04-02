В Офисе президента рассказали, кто претендует на должность судьи ЕСПЧ

На должность судьи ЕСПЧ претендуют 17 человек. Фото: court.investigator.org.ua

В Офисе президента опубликовали перечень кандидатов, претендующих на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины. Среди них нардеп от "Слуги народа", бывшая уполномоченная Совета по правам человека и правозащитники.

Список опубликовали на сайте Офиса президента.

На эту должность претендуют 17 человек.

Среди кандидатов народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и является вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины. ПАСЕ в итоге выбирает судью из 3 кандидатов, отобранных на уровне государства.

На должность претендует бывшая уполномоченная по правам человека и правительственная экс-уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

В списке есть известные правозащитники - Николай Гнатовский и юрист Сергей Заяц. Гнатовский 3 срока подряд с 2015 года по 2021-й возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский суд грубо отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Аркадий Бущенко также среди кандидатов.

"Список может быть обновлен в случае поступления документов, представленных по почте в срок для представления документов, определенный конкурсной комиссией в объявлении о проведении конкурса", - сообщили в ОП.

19 февраля Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины. В апреле 2019-го ОАСК остановил проведение конкурса на избрание судьей Европейского суда по правам человека от Украины.