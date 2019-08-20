В Офисе президента появился новый департамент

Новый департамент будет отвечать за доступ к публичной информации ОП. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский создал в своем Офисе департамент доступа к публичной информации.

Соответствующий указ №606 опубликовали во вторник, 20 августа, на сайте главы государства.

Как отмечается, департамент будет отвечать за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы на информацию, поступающих президенту, Офису президента, а также предоставлять консультации во время оформления таких запросов.

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Этим же указом Зеленский отменил предыдущие нормативно-правовые акты, что регулирували эту сферу.

В новом здании Офиса президента Владимира Зеленского будут висеть картины украинских художников. На полотнах изображены сюжеты различных тематик - от голых женщин до пингвинов и шаурмы.