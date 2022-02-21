В Офисе президента подсчитали финансовые потери Украины от угрозы вторжения РФ

На фоне угрозы нового вторжения России Украина ежемесячно с января 2022 года теряет до $5 млрд.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".

"Необратимые потери составляют в нынешней стрессовой ситуации - два - три миллиарда долларов в месяц. Это остановленные инвестиции, дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - сказал Шурма.

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Также Украина теряет на финансовых рынках из-за спекулятивного давления. Оно блокирует заимствования и оказывает давление на курс, добавил Шурма.

"Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок - около полутора - двух миллиардов долларов в месяц", - сказал он.

На этом фоне Украина ведет переговоры со странами G7 и ЕС по созданию механизма предоставления Украине специальных прав заимствований, выпущенных Международным валютным фондом.

Также 16 февраля Европейский парламент одобрил выделение пакета макрофинансовой помощи Украине €1,2 млрд.

А 14 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан на брифинге рассказал, что его страна предложит Украине $1 млрд кредитных гарантий для того, чтобы успокоить рынок в контексте ожидания войны.

С осени прошлого года в СМИ появляются сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает. В то же время, требует от США и НАТО "гарантий безопасности", в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут. Президент США 18 февраля сказал, что "убежден" в том, что Путин принял решение вторгнуться в Украину и что это может произойти в ближайшие дни.