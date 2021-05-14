В Офисе генпрокурора планируют обжаловать приговор Медведчуку

Генпрокурор планирует обжаловать домашний арест Медведчука. Фото: Укринформ

Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука после изучения полного решения суда.

"Я как Генеральный прокурор, просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Нравится мне то, что я не получила то, что просила? Я думаю это очевидно... Я ознакомлюсь с решением суда, еще нет полной части, чтобы понимать мотивацию нужно его прочитать. Но все же я уверена в своих действиях. Для объективности я исследую все, изучу все... Но я думаю, что поскольку я человек который уверен в тех документах в тех документах которые я подготовила, я буду конечно идти дальше", - заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.