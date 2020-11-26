В ОАСК зарегистрировали семь исков об отмене карантина выходного дня

В суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства об установлении дополнительных ограничений на выходных. Фото: Facebook

В Окружной административный суд города Киева поступило семь исков об обжаловании решения правительства о введении карантина выходного дня.

Среди последних - обращение от Луцкого городского совета. Об этом сообщает пресс служба ОАСК.

"Всего с 12 ноября 2020 до суда поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства от 11 ноября 2020 об установлении дополнительных ограничений на выходных. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступившем в суд за последние две недели, касается локдауну выходного дня ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредят о локдауне за неделю

В течение последних двух дней с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП "Тернопольская кинокомиссия" и Тернопольская областная общественная организация "Предприниматели Галичины". Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет Министров Украины.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам.

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты.