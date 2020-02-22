В Новых Санжарах была спецоперация Москвы - эксперт

В Новых Санжарах прошла спецоперация Кремля, считает военно-политический эксперт Александр Коваленко. Такую мысль высказал в колонке на сайте "Информационного сопротивления".

"Фактически, мы стали свидетелями полномасштабной спецоперации, организованной российской стороной с задействованием "пятой колоны" и агентуры влияния в Украине, - пишет Коваленко. - Действия эти были синхронизированы с ФСБ и ГРУ, поскольку распространение сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным. Были привлечены не только заготовленные тролли и популярные паблики, но и армии ботов".

Автор: radiosvoboda.org В поселке Новые Санжары на Полтавщине произошли столкновения из-за заселения в медицинский центр Национальной гвардии эвакуированных из Китая украинцев

По словам эксперта, ситуация в Новых Санжарах стала достоянием международной прессы.

"Одно дело, когда тему носят в зубах пророссийские и российские СМИ, добавляя в неё больше мрачных красок, а совсем другое - когда на неё обращают внимание The Washington Post, "Голос Америки", NBC News, Reuters, CNN, Fox News", - считает он.

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Одной из целей этой операции, по мнению Коваленко, было перебить неприятную для Кремля повестку 20 февраля: годовщина Майдана, начало оккупации Крыма, Генасамблея ООН. А также сформировать негативную картинку об украинцах — как варварах на международной арене в сравнении с той же Россией, где рассказывали целый день, как они успешно завершили эвакуацию и карантин.

Так же была проведена дополнительная дискредитация власти и осуществлена проба пера по дальнейшему расшатыванию с применением силового фактора социально-политической и общественной обстановки.

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Протесты во Франции "жёлтых жилетов" начались с мирных протестов фермеров и коммунальных служб против повышения цен на топливо. Но очень быстро превратились в погромы и разбои с антиправительственными лозунгами, благодаря внедрению в протестное движение радикальных групп от политической силы "Национальное объединение" Марин Ле Пен – кормящейся с рук Кремля.

Схема очень схожая. Масштабное медийное освещение событий российскими СМИ, имело место, что Париже, что в Новых Санжарах. Масштабное распространение нужных нарративов в киберпространстве путем задействования армии ботов. И, конечно же, "пятая колонна", пишет эксперт.

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"В то время как вся Украина осуждала жителей Новых Санжар, кучка действующих лиц, продолжала накручивать ситуацию, а под конец - закидывала камнями автобусов. Сомневаюсь, что среднестатистическая домохозяйка, даже с промытыми мозгами, начнёт бросаться камнями в автобус с людьми. А вот кто это сделал – прекрасно знал, что от него требуется. Не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов с Новых Санжар. Но, все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда", - считает Александр Коваленко.

В поселке Новые Санжары на Полтавщине произошли столкновения из-за заселения в медицинский центр Национальной гвардии эвакуированных из Китая украинцев. Местные сначала перекрыли все въезды в райцентр. Затем агрессивно настроенные граждане бросали камни в автобусы и полицейских. В одном из автобусов, которые везли эвакуированных из Уханя граждан в медсанаторий Новых Санжар, была 8-летняя девочка. Полиция задержала 24 протестующих. Правоохранители круглосуточно усиленно патрулировать райцентр, там сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию. ООН осудила нападения на эвакуированных в Новых Санжарах на Полтавщине. Призвала правительство принять меры безопасности для всех, кого это касалось, сообщили в представительстве ООН в Украине.