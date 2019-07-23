В новой Раде создать коалицию невозможно - бывший член ЦИК

"Слуга народу" и будет коалицией, говорит эксперт.

Фракция "Слуга народу" в случае получения более 226 голосов будет иметь права коалиции.

Об этом сказал бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, пишет LB.ua

"В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народу" в случае получения большинства депутатов парламента вправе коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - сказал Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции.

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года", - добавил он.

"У "Слуга народу" нет другого варианта: либо они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал Магера, добавив, что коалиционного соглашения в новой Верховной Раде также не требуется.

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Центральная избирательная комиссия посчитала 96, 58% протоколов. Первое место в рейтинге голосования занимает партия "Слуга народу" - 43,12%. Также президентская политсила победила в большинстве одномандатных округов.