В новой Раде будет рекордное количество депутаток

Автор: МФО "Равные возможности"

В 9 созыв Верховной Рады может войти не менее 87 депутаток. Это рекордное количество женщин в законодательной ветви власти Украины.

Об этом сообщили в межфракционном объединении "Равные возможности".

По итогам обработки 59,77% бюллетеней, в Раду войдут: 34 депутатки от "Слуги народа", 5 от "Оппозиционного платформы - За жизнь", 10 от "Европейской солидарности", 5 от "Батькивщины" и 7 от "Голоса". Еще 26 женщин побеждают на мажоритарных округах.

Совокупно - это 19,3% от общего количества депутатов.

В Раде предыдущего созыва было 49 женщин, что составляло 12% от общего количества депутатов.

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Центральная избирательная комиссия обработала 67,91% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Первое место занимает "Слуга народа" - президентской партии отдали свои голоса 42,64% избирателей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" берет 13,05% голосов. "Европейская солидарность" - 8,43%. Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%. "Голос" - 6,20%.