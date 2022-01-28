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пятница, 28 января 2022 15:22

Спецтема: Враг возле украинской границы

В НАТО заявили об отсутствии у РФ планов полномасштабного вторжения в Украину - СМИ

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В НАТО заявили об отсутствии у РФ планов полномасштабного вторжения в Украину - СМИ
Отсутствие у России планов по вторжению в Украину подтвердили в НАТО. Фото: Reuters

В НАТО убеждены, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину.

В Альянсе понимают, что для начала нового наступления РФ нужно стянуть к украинским границам гораздо больше военных, пишет Euractiv со ссылкой на собственные источники.

"Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами, как в Украине, нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - говорится в сообщении.

В НАТО напомнили об отсутствии прав вмешиваться в ситуацию, поскольку Украина не является членом НАТО. В то же время "все изменилось бы, если бы такого рода опасность коснулась любой другой страны", которая является членом организации.

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"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, начнется третья мировая война", - подчеркнул источник.

В Альянсе не забывают о статусе Украины как партнера с повышенными возможностями. Именно вследствие этого НАТО сможет ввести санкции против РФ в случае полноценного вторжения.

26 января в НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. В случае необходимости Альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция.

Благодаря переговорам с Кремлем НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.

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Дата
28
января

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