В НАТО заявили об отсутствии у РФ планов полномасштабного вторжения в Украину - СМИ

В НАТО убеждены, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину.
В Альянсе понимают, что для начала нового наступления РФ нужно стянуть к украинским границам гораздо больше военных, пишет Euractiv со ссылкой на собственные источники.
"Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами, как в Украине, нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - говорится в сообщении.
В НАТО напомнили об отсутствии прав вмешиваться в ситуацию, поскольку Украина не является членом НАТО. В то же время "все изменилось бы, если бы такого рода опасность коснулась любой другой страны", которая является членом организации.
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"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, начнется третья мировая война", - подчеркнул источник.
В Альянсе не забывают о статусе Украины как партнера с повышенными возможностями. Именно вследствие этого НАТО сможет ввести санкции против РФ в случае полноценного вторжения.
26 января в НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. В случае необходимости Альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция.
Благодаря переговорам с Кремлем НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.
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