В нардепов будут помощники без высшего образования

Помощником нардепа может быть только гражданин Украины. Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня народным депутатам разрешается брать на работу себе помощниками людей без высшего образования.

Соответствующий закон опубликовали 23 декабря в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", помощником-консультантом нардепа может быть только гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком, при этом помощником по срочному трудовому договору, на постоянной основе или по совместительству, может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра.

Таким образом, отменили норму о том, что все без исключения помощники нардепа должны иметь среднее специальное или высшее образование.

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Также изменили перечень направлений распределения средств общего фонда, установленного нардепу для оплаты труда помощников, а именно для выплаты помощникам:

- заработной платы;

- материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;

- заработной платы за время отпуска;

- материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска;

- денежной компенсации за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

Кроме того, предусматривают возможность использования остатка средств общего фонда, установленного нардепу для оплаты труда помощников, для уплаты определенных договорами или соглашениями работ, услуг, связанных с выполнением депутатских полномочий, только при условии осуществления помощникам выплат каждой из материальной помощи, денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.

17 сентября Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов. Ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщали, что 15 нардепов от "Слуги народа" назначили своих и президента Владимира Зеленского родственников помощниками. Перед выборами глава государства обещал искоренить кумовство.