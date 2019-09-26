В НАБУ рассказали о деле Окружного админсуда Киева

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями.

Уголовное дело в отношении судей Окружного админсуда Киева, которых подозревают во вмешательстве в работу членов Высшей квалификационной комиссии судей, в ближайшее время передадут в Службу безопасности Украины.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Укрінформ"

"Было объявлено подозрения, но, к сожалению, сейчас дело не в НАБУ. Поэтому прогнозировать, как будут развиваться события, мне тяжело. Насколько я знаю, дело будет передано в Центральный аппарат СБУ", - сказал он.

Это связано с его письменным обращением к генпрокурору, чтобы не передавать дело в Государственное бюро расследований, потому что в пленках фигурируют работники ГБР.

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26 июля Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного админсуда Киева. В тот же день детективы НАБУ со следователями ГПУ обыскали помещение суда. Прослушивали судей в этом году. Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка, запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича.