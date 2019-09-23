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В НАБУ призвали не звонить на горячую линию о каждом случае коррупции

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В НАБУ призвали не звонить на горячую линию о каждом случае коррупции
Большая часть звонков поступает не по адресу Фото: glavcom.ua

НАБУ попросили украинский не сообщать им на горячую линию о каждом случае коррупции. Ранее просил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

"23 сентября на Facebook-странице президента Владимира Зеленского появилось видеообращений с призывом звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления", - говорится в заявлении.

Большая часть звонков поступает не по адресу. НАБУ занимается только уголовными коррупционными преступлениями, которые были совершены высшими должностными лицами, уполномоченными выполнять государственные или местные функции, однако своими действиями несут угрозу государственной безопасности Украины.

"Из-за ложнуй информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ перегружена звонками о нарушениях, не подследственных органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения, поскольку большинство граждан не знают Уголовно-процессуального кодекса Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследовать дела, которые ему не подследственны", - добавили представители НАБУ.

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В ведомстве попросили президента сообщить украинцам, что обо всех делах, которые не входят в компетенцию НАБУ, следует сообщать представителям Национальной полиции Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро. Глава государства сообщил об этом в официальном видеообращении. Предложил украинцам устроить массовый флешмоб по борьбе с коррупцией. Гарант попросил украинцев сообщать на горячую линию НАБУ по телефону 0-800-503-200, если кто-то требует взятку или предлагает откат.

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