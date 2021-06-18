В Молдове депутаты требуют ряда отставок из-за похищения судьи Чауса

Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко

Несколько депутатов парламента Молдовы предложили отправить в отставку главу Службы информации и безопасности Александра Есауленко за то, что он не предотвратил похищение украинского судьи Николая Чауса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "NewsMaker", также депутаты предложили передать ноту протеста Украине по поводу действий посла Украины в Молдове.

Глава парламентской комиссии, расследующей исчезновение Чауса - депутат от DA Василий Нэстасе сообщил, что предварительный отчет комиссии уже готов.

По его словам, комиссия хочет представить результаты своей работы на пленарном заседании парламента. Он отметил, что готов представить этот отчет, в том числе, перед депутатами парламента следующего созыва.

Нэстасе рассказал, что члены комиссии предложили МИД Молдовы передать ноту протеста Украине в связи с действиями посла Украины в Молдове Марко Шевченко. Отдельную ноту протеста депутаты предлагают подготовить в связи с действиями военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка.

Парламентарий добавил, что члены комиссии требуют отставки главы Службы информации и безопасности из-за того, что спецслужба не предотвратила похищение экс-судьи. Также в отставку предложили отправить главу управления борьбы со шпионажем. Депутат подчеркнул, что он выступал против такого решения, однако на этом настояли другие члены комиссии.

Нэстасе отметил, что члены комиссии считают случай Чауса "нападением на безопасность Молдовы": "Дерзкое, грубое вторжение украинских спецслужб на территорию Молдовы нельзя принимать и воспринимать толерантно".

Он подчеркнул, что за этим делом необходимо следить и дальше. В том числе, продолжить работу комиссии в парламенте следующего созыва.

Также Нэстасе рассказал, что несколько дней назад все члены комиссии получили внутренние документы, в которых идет речь о том, что в спецслужбе начали внутреннее расследование того, помогал ли кто-то из сотрудников похитить судью. Нэстасе отметил, что отправил в службу безопасности официальный запрос, в котором попросил подтвердить подлинность документов.

Также он добавил, что депутаты будут настаивать на том, чтобы документы, связанные с похищением Чауса, рассекретили.