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вторник, 19 января 2021 18:42

В Минздраве создали карту пунктов тестирования на коронавирус

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  Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на COVID-19. Фото: MOZ.GOV.UA
Минздрав запустил карту с пунктами тестирования на COVID-19. Фото: MOZ.GOV.UA

В Украине создали интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на коронавирус.

Всего на территории страны действуют 2373 такие пункты. Об этом говорится на сайте Минздрава.

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Они размещены на всей территории Украины, не считая временно-оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

 

На карте можно искать пункты по областям и адресам.

За последние сутки в Украине обнаружили 3939 новых больных коронавирусом. Из них детей - 131, медработников - 238. Всего, по состоянию на утро 19 января, имеем 1 167 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 046 летальных. 177 пациентов умерли за последние сутки.

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