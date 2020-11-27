В Минздраве предлагают ввести презумпцию несогласия относительно прививок

Статья предусматривает замену презумпции согласия на презумпцию несогласия. Фото: glavcom.ua

В Министерстве здравоохранения предлагают использовать европейский опыт и заменить в Украине презумпцию согласия на презумпцию несогласия относительно прививок.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Есть статья, которая сегодня предусматривает замену презумпции согласия на презумпцию несогласия. То есть, сейчас для того, чтобы сделать прививку в кабинете прививки, ты должен подписать огромное количество документов о том, что ты соглашаешься сделать прививку.

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Мы предлагаем использовать европейский подход для того, чтобы когда ты проводишь прививки ты пишешь только о том, что ты знаком с рисками в случае, если ты отказываешься от вакцинации. Негативные последствия для здоровья твоего ребенка это может вызвать, какие последствия могут предотвратить. Таким образом просто люди, которые будут отказываться будут брать ответственность исключительно на себя и нести эту ответственность в течение жизни своих детей ", - отметил Ляшко.

Все население Украины может быть провакцинировано от Covid-19 до конца 2021 года. К процессу нужно хорошо подготовиться. Прежде всего - провести пропаганду вакцинации от коронавируса, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комисаренко.