В Минюсте хотят запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария"

Хотят запретить деятельность пророссийских партий. Фото: Капитал

Общественный совет при Министерстве юстиции Украины рассмотрел обращение общественных организаций о запрете деятельности партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария".

По итогам заседания совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий, сообщает пресс-служба Национального корпуса

По мнению авторов обращения, работа партий вредит национальной безопасности.

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30 июля украинские организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Партии Шария".