В МинВОТ предупредили Россию о последствиях "выборов" на Донбассе

Псевдовыборы в ЛНР и ДНР хотят провести 11 ноября. Фото: dt.ua

Запад может ввести новые санкции против России, если она допустит проведение псевдовыборов главарей боевиков ДНР и ЛНР на оккупированных территориях Донбасса.

Такое убеждение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Он подчеркнул, что такие выборы незаконны и их следует отменить.

"На территории Украины выборы могут проходить только по нашему законодательству. Это признано в Минских договоренностях. Но если Российская Федерация пойдет на такой шаг, это будет основанием для введения дополнительных санкций", - сказал Грычмак.

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11 ноября на оккупированных территориях Донбасса планируют провести "выборы" главарей боевиков ДНР и ЛНР. В связи с этим МИД Украины призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Кремль. Государственный департамент США призвал Москву отменить фиктивные выборы в самопровозглашенных "республиках" и прекратить боевые действия в Украине. А Европейская внешнеполитическая служба отметила, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречит Минским соглашениям.