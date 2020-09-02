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среда, 02 сентября 2020 16:38

В Минске обыскали ІТ-компанию - ее руководитель предлагал помощь силовикам, которые перейдут на сторону людей

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В Минске обыскали ІТ-компанию - ее руководитель предлагал помощь силовикам, которые перейдут на сторону людей
В домах нескольких сотрудников PandaDoc также провели обыски. Фото: Тамара Колос, TUT.BY

В офис IT-компании PandaDoc в Минске пришли с обыском от Департамента финансовых расследований. Сотрудников компании закрыли в офисе, отобрали телефоны и требовали пароли от компьютеров, угрожая изъять технику.

PandaDoc инкриминируют уклонение от уплаты налогов, рассказал глава компании Никита Микадо, передает TUT.BY.

"Я готов подтвердить, что сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришел Департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск. Мы честная IT-компания, никогда ничего не нарушали, работали в белую, как говорится. Все, что происходит, является политическими репрессиями", - сказал Микадо, который сейчас находится в США.

Ранее Микадо открыто высказывал мнение о событиях в стране. Говорил, что при сохранении нынешнего политического режима выведет бизнес за пределы Беларуси. Он также предлагал варианты помощи силовикам, которые захотят уволиться из системы правоохранительных органов и перейти на сторону народа.

В домах нескольких сотрудников PandaDoc также провели обыски. Задержаны топ-менеджер компании Виктор Кувшинов и директор минского офиса Дмитрий Рабцевич. У Кувшинова в июле был административный арест. ОМОН задержал его при попытке подать жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарыко. Сейчас Кувшинов на связь не выходит. О местонахождении Кувшинова и Рабцевича ничего не известно.

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1 сентября в Минске были задержаны около 70 студентов, которые вышли с протестами против Александра Лукашенко по призыву оппозиции Беларуси к общенациональной забастовке.

Колонны студентов с красно-белыми флагами с утра начали стекаться с разных концов города к центру Минска.

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