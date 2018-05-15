В Минобразования готовят школьный переворот

Школьные линейки до сих пор проводят по советским традициям. Фото: politeka.net

Министерство образования и науки предлагает заменить школьные линейки другими форматами общения педагогов со школьниками.

Об этом заявила глава ведомства Лилия Гриневич.

"Позиция Министерства образования и науки заключается в том, что линейки не являются единственным методом собрать детей и поговорить на важные темы... Дать команду и запретить линейки - тоже не метод. Нужно идти по пути не запретов в этом случае, а просвещения учительства, чтобы они искали и могли предложить интересные методы работы с детьми", - сказала Гриневич.

Она напомнила о линейке в Черкассах, после которой 53 ребенка попали в больницу. Мероприятие было приурочено годовщине победы во Второй мировой войне. Министр подчеркнула, что "об этом можно говорить с детьми более интересным и продуктивным способом".

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8 мая в черкасской школе №8 после проведения торжественной линейки во дворе в больницы в течение дня обратились 53 ребенка с жалобами на тошноту и головную боль. Причину массового отравления пока не обнаружили.