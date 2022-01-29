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суббота, 29 января 2022 22:30

Спецтема: Враг возле украинской границы

В Минобороны опровергли отправки медикаментов и крови Росией к украинской границе

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В Минобороны опровергли отправки медикаментов и крови Росией к украинской границе
Ни Минобороны России, ни Белый дом информацию о крови и медикаментах не комментировали. Фото: Reuters.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию о том, что РФ перемещает запасы крови и медикаментов ближе к границам Украины.

Об этом чиновник сообщила в Facebook.

Такую информацию распространили ведущие западные СМИ. По словам Маляра, такие новости являются элементом информационно-психологической войны.

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"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых до украинской границы. Эта информация не соответствует действительности", - сообщила заместительница.

Она отметила, что подобная информация распространяет панику и страх в обществе.

О снабжении запасами крови и медикаментами для раненых пишет Reuters со ссылкой на американских должностных лиц. Издание отмечает, что снабжение крови является конкретным показателем возможности нового вторжения. О таком перекидывании СМИ заявили три анонимных источника.

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