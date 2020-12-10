В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова

Бутусов планировал получить должность заместителя министра. Фото: NewsUA

В Министерстве обороны не нашли вакансии для журналиста Юрия Бутусова.

"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", - сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве указали, что назначение на должности происходит в соответствии с законами Украины.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона", - говорится в комментарии.

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Сам Бутусов требовал встречи с министром обороны, обеспечения присутствия СМИ и права вести прямую трансляцию собеседования в Facebook.

Он ожидал получить статус заместителя министра и доступа к делу "вагнеровцев".

8 декабря Минобороны предложило Бутусову работу. Сам он критикует работу министерства. 9 декабря Минобороны пригласило Бутусова на собеседование.

Главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова вызвали в Офис генерального прокурора на допрос. Об этом журналист сообщил в Facebook. "Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которого официально не существует! Ну что же, это огромный шаг вперед, ведь сначала власти заявили, что никакой операции по поводу "вагнеровцев" не было, комментировать нечего , но наконец-то здравый смысл взял верх", - написал Бутусов.