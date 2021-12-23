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четверг, 23 декабря 2021 03:31

В МИДе обозначили шесть тем, над которыми будут работать дипломаты в 2022 году

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В МИДе обозначили шесть тем, над которыми будут работать дипломаты в 2022 году
В МИДе сообщили о планах на 2022 год. Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба определил шесть тем, на которых будет сосредоточена работа иностранных дипломатических учреждений Украины в 2022 году,

Среди них – укрепление обороноспособности государства, развитие "Крымской платформы" и укрепление отношений с ключевыми партнерами, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украинские дипломаты в 2022 году будут работать над:

укреплением безопасности и обороноспособности Украины, противодействием агрессии РФ;

практическим внедрением Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, Азиатской и Африканской стратегий МИД;

внедрением цифровой платформы NAZOVNI для создания новых экономических возможностей для украинских компаний-экспортеров на внешних рынках;

развитием "Крымской платформы" как эффективного и постоянного международного формата для возвращения Крыма и противодействия угрозам российской оккупации полуострова;

чествованием на должном международном уровне 90-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов;

укреплением отношений с ключевыми партнерами Украины.

"Министр подчеркнул: активные действия на опережение, поиск нестандартных решений, скорость и результативность критически важны для эффективной защиты дипломатической системой национальных интересов Украины, продвижения украинского повестки дня, помощи украинскому бизнесу, защиты прав и интересов граждан и противодействия внешним угрозам", - отмечают в МИД.

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Министерство иностранных дел предоставляет разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, координирует деятельность государственных органов в сфере внешних отношений, присматривает за выполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь госорганам по соответствующим вопросам.

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