В МИД рассказали, чего ждать Украине от нового президента США

Джо Байден знает, что такое Украина - Кулеба. Фото: pixabay

Избранному президенту США Джо Байдену не нужно объяснять, что такое Украина.

Он и люди вокруг него очень хорошо "знают файл", об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Україна.

По его словам, последний год-полтора тема Украины во внутренней политике США была болезненной. Однако наша страна прошла этот период достойно. Украина не вмешивалась и не подыгрывала попыткам использовать нашу страну в внутриамериканской истории.

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"Еще один важный элемент - безусловно, мы будем слышать в дальнейшем гораздо меньше нереалистичных идей относительно" построения мостов "с Россией, что нужно что-то" перезагружать "с РФ, несмотря на отсутствие каких-либо конструктивных шагов с его стороны", - сказал Кулеба.

Министр утверждает, что в этой администрации другой подход в этом плане.

"Рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии ... Я думаю, что США интенсивно будут привлекаться к тем борьбы с коррупцией, судебной реформы. Но здесь наша повестка дня совпадает, и мы готовы развивать активное взаимодействие с США на этих треках", - добавил министр.

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует придерживаться многостороннего подхода к России, Китаю и Ирану. Об этом сообщил CNN.