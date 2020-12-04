Байден поделился политическими планами в отношении России

Джо Байден хочет видеть Европу в качестве союзника. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует придерживаться многостороннего подхода к России, Китаю и Ирану.

Об этом сообщил CNN.

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По словам политика, Соединенные Штаты должны быть частью большой группы государств, чтобы иметь дело с данными странами.

Байден хочет восстановить союзнические отношения с Европой и с регионами Индийского и Тихого океанов.

По мнению чиновника, его ждут трудные переговоры с Европейским союзом.

Новоизбранный президент США Джо Байден хочет пригласить на свою инаугурацию 20 января действующего главу Белого дома Дональда Трампа.