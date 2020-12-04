Байден поделился политическими планами в отношении России

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует придерживаться многостороннего подхода к России, Китаю и Ирану.
Об этом сообщил CNN.
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По словам политика, Соединенные Штаты должны быть частью большой группы государств, чтобы иметь дело с данными странами.
Байден хочет восстановить союзнические отношения с Европой и с регионами Индийского и Тихого океанов.
По мнению чиновника, его ждут трудные переговоры с Европейским союзом.
Новоизбранный президент США Джо Байден хочет пригласить на свою инаугурацию 20 января действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
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