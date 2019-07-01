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понедельник, 01 июля 2019 10:00

В МИД провели первый раунд консультаций по ПАСЕ

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В МИД провели первый раунд консультаций по ПАСЕ
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба был отозван из Страсбурга для консультаций после возвращения российской делегации в ПАСЕ. ФОТО: file.liga.net

Первый раунд консультаций МИД по ПАСЕ состоялся в пятницу, 28 июня.

Как все прошло, рассказал постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью УНН.

"Мы с коллегами на рабочем уровне проговорили шаги, которые мы будем обсуждать в дальнейшем уже с руководством МИД, с парламентом, с Администрацией президента. Консультации означают много раундов обсуждения вопроса выработки целостной политики", — говорит Кулеба.

По словам дипломата, вызов на консультации является знаком протеста из-за наличия глубокого кризиса в отношениях.

"Чтобы вы понимали, на примере украинской практики, нашего посла в России вызвали, когда происходила аннексия Крыма. Когда у нас происходили проблемы с Сербией, связанные с оценками, которые сербы дают ситуации в Украине, — тогда отозвали посла на консультации в Украину. То есть, это само по себе является политическим месседжем: именно показать другой стороне: "вы нас так достали, что мы даже отзываем своего посла". Месседж именно такой", — объяснил Кулеба.

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На какой срок был отозван из Страсбурга постоянный представитель, в настоящее время неизвестно.

"Теоретически я могу и не вернуться, но, возможно, и вернусь. Тогда вопрос только в том, когда именно завершится мой отзыв. Это может длиться месяцами. Мой заместитель будет представлять Украину, участвовать в заседаниях, ходить на встречи. Отзыв посла — это форма демарша. Это политический сигнал. Но работа не останавливается", — отметил дипломат.

26 июня стало известно, что ПАСЕ возвращает делегацию России в свой состав без санкций. Все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и других государств, депутаты Ассамблеи отклонили. Резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе впервые с 2015-го, поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали против, 10 — воздержались. После решения ПАСЕ о возвращении российской делегации Украины отозвала из Страсбурга своего посла Дмитрия Кулебу для консультаций.

unn.com.ua
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