В МИД прокомментировали заявление Богдана про умершего посла Украины

Министерство иностранных дел прокомментировало заявление экс-главы ОП Андрея Богдана, который утверждает, что последние полгода ныне покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева "терроризировали увольнением".

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что в ведомстве знали Камышева исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине, передает "Радио Свобода".

"Не было давления. Смерть Камышева стала для нас большой потерей", – опроверг он слова Богдана в Facebook.

Николенко добавил, что при жизни посол много сделал для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. Потеря такого человека "стала шоком".

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Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался на 65-м году жизни. Он занимал должность с 2019-го. Причиной смерти предварительно называют обширный инфаркт.