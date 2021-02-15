В МИД прокомментировали заявление Богдана про умершего посла Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6381
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1197
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 621
Фото
Все фото
7
5
4
5
9
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Видео
Все видео
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Интервью
1/5
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Просмотров: 135
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 738
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 15:00

В МИД прокомментировали заявление Богдана про умершего посла Украины

  Комментировать

Министерство иностранных дел прокомментировало заявление экс-главы ОП Андрея Богдана, который утверждает, что последние полгода ныне покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева "терроризировали увольнением".

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что в ведомстве знали Камышева исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине, передает "Радио Свобода".

"Не было давления. Смерть Камышева стала для нас большой потерей", – опроверг он слова Богдана в Facebook.

 

Николенко добавил, что при жизни посол много сделал для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. Потеря такого человека "стала шоком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление

Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался на 65-м году жизни. Он занимал должность с 2019-го. Причиной смерти предварительно называют обширный инфаркт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МИД прокомментировали заявление Богдана про умершего посла Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

С конвейера сошел автомобиль с новейшим двигателем

Первый позывной радио включили для рабочих завода

Велосипедист стал самым быстрым гонщиком "Формулы-1"

Запретили браки с иностранцами

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Приняли закон о языке для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 43958
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 29691
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 18756
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 17784
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
4
 Просмотров: 12483
Политика
Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры
Россия финансировала каналы Медведчука - Минкультуры Просмотров: 405
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление Просмотров: 1197
Известны первые итоги визита Зеленского в ОАЭ
Известны первые итоги визита Зеленского в ОАЭ Просмотров: 396
США формируют новую стратегию по Донбассу - Кравчук
США формируют новую стратегию по Донбассу - Кравчук Просмотров: 1008
Умер посол Украины
Умер посол Украины Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
16
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 5654
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть