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пятница, 01 января 2021 16:02

В МИД отреагировали на перестановки в ОБСЕ и ЕС

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В МИД отреагировали на перестановки в ОБСЕ и ЕС
Кулеба поздравил Хельгу Шмид с новым назначением на пост генсека ОБСЕ. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Хельгу Шмид с призначеннямна на пост генсека ОБСЕ.

Он также поздравил Португалию с председательством в Совете Европейского Союза. Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter.

"Благодарные генсеку ОБСЕ Хельге Шмид за ее поддержку Украины и все наши совместные достижения во время ее председательства, что делало ЕС сильнее и Украины более стабильной. Надеемся на плодотворное продолжение нашего успешного сотрудничества. Поздравляем", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что с нетерпением ждет встречи в Киеве в ближайшее время и обсуждение совместных действий по дальнейшему защиты европейского правопорядка.

"Я благодарен Германии, которая председательствовала в Совете Европейского Союза в 2020 году, по ее твердую поддержку успешной и амбициозной политики Украины в этом году", - подчеркнул он.

Кулеба также пожелал удачи Португалии, которая является главной в Совете Европейского Союза в 2021 году, о достижениях общих целей.

1 января Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сроком на один год. Так, главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.

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