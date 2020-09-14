В МИД отреагировали на очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины

Чем больше взаимодействия - тем ближе Украина к нашим союзников.
Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную появление В-52 в воздушном пространстве Украины, передает УНН.
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"Чем больше взаимодействия - тем лучше и тем ближе Украина к нашим союзников", - отметил Кулеба в Twitter.
The more interoperability the better, and the closer Ukraine gets with our allies #StrongerTogether https://t.co/pft8H1sJ7B— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 14, 2020
Ранее сообщалось, что 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в появились в воздушном пространстве Украины. В Воздушных силах Украины отметили, что такие патрулирование иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.
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