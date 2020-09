В МИД отреагировали на очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины

Чем больше взаимодействия - тем ближе Украина к нашим союзников.

Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную появление В-52 в воздушном пространстве Украины, передает УНН.

"Чем больше взаимодействия - тем лучше и тем ближе Украина к нашим союзников", - отметил Кулеба в Twitter.

The more interoperability the better, and the closer Ukraine gets with our allies #StrongerTogether https://t.co/pft8H1sJ7B