В МИД анонсировали визит президента Бразилии

Министр утверждает, что сотрудничество Украины и Бразилии должна предусматривать планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе. Фото: pixabay

В Украину 2021 года планирует приехать президент Бразилии Жаир Болсонару.

Этот визит должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время открытия первого диалога оборонной промышленности между Украиной и Бразилией в Киеве.

"Мы начинаем диалог между объединениями промышленников и предпринимателей двух стран, между космическими ведомствами, активно готовим очередное заседание Украинско-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - отметил он.

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Министр утверждает, что сотрудничество Украины и Бразилии должно предусматривать планы совместного выхода на рынки 3-х стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

"Этот диалог закладывает надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий наших двух стран", - добавил Кулеба.

По его словам, бразильские предприятия сферы оборонно-промышленного комплекса заинтересованы в налаживании диалога с Украиной.

"Такой диалог Бразилия ведет только с 5 странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия", - отметил он.

В 30-ю годовщину Независимости, 24 августа 2021-го, Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину. Об этом он объявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, сообщает Orthodox Times.Патриарх принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину, который был у него с визитом в октябре этого года.