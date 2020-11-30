Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину - назвали дату

Патриарх принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину. Фото: Офис президента

В 30-ю годовщину Независимости, 24 августа 2021 года Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину.

Об этом он объявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, сообщает Orthodox Times.

Патриарх принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину, который был у него с визитом в октябре этого года. На литургии присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и несколько членов правительства, которие приехали в составе делегации.

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Ранее Офис президента сообщал, что визит Варфоломея может произойти в День независимости, если ситуация с коронавирусом стабилизируется. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний анонсировал визит Варфоломея еще в 2019 году.

Вселенский патриарх Варфоломей в День памяти жертв голодоморов 28 ноября отслужил панихиду по погибшим от искусственного голода в Украине и прочитал проповедь. Ее текст обнародовало Генеральное консульство Украины в Стамбуле.