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Патриарх Варфоломей отслужил панихиду по жертвам Голодомора

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Патриарх Варфоломей отслужил панихиду по жертвам Голодомора
Патриарх Варфоломей посвятил проповедь жертвам Голодомора. Фото: facebook.com/CGUinIstanbul.

Вселенский патриарх Варфоломей в День памяти жертв голодоморов 28 ноября отслужил панихиду по погибшим от искусственного голода в Украине и прочитал проповедь.

Ее текст обнародовало Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Председатель православной церкви назвал Голодомор 1932-1933 годов одним из самых трагических событий в истории человечества.

"Украинский термин "Голодомор" подчеркивает рукотворный голод, дьявольский проект сталинской системы, целью которого был хорошо спланированный геноцид в частности верующих людей, чтобы искоренить христианскую веру православной церкви в то время, когда, как это ни парадоксально, люди мирно собирали обильный урожай. Пока люди умирали от голода, советский режим экспортировал их урожаи миру, таким образом лицемерно притворяясь процветающей страной", - сказал в проповеди патриарх.

Варфоломей призвал не забывать событий Голодомора, а наоборот - осуждать его, "чтобы такая жестокость не повторялась в истории человечества".

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"Пусть Воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде воскресения вследствие дьявольского Голодомора, а также вследствие нынешней трагической пандемии, и пусть их вера, а также испытания, которые им выпали, поощряют и побуждают нас искоренять любой вид дискриминации, несправедливости, насилия и голода из нашего мира, делая его лучшим ", - подытожил Варфоломей.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил панихиду на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора".

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